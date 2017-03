Mulheres reclamam da falta de mentores em área de TI

A desigualdade salarial em comparação com seus colegas do sexo masculino, preconceito de gênero no local de trabalho e uma falta de exemplos femininos estão entre as principais barreiras enfrentadas pelas mulheres que trabalham na área de Tecnologia da Informação (TI), de acordo com uma nova pesquisa pela associação global de tecnologia Isaca. Conforme detalhado no relatório publicado nesta semana "O futuro da força de trabalho na área de tecnologia: quebrando barreiras de gênero", que coincide com o Dia Internacional da Mulher, comemorado ontem, as pesquisadas identificaram as cinco principais barreiras experimentadas pelas mulheres na área da tecnologia.

BARREIRAS NA ÁREA DE TI

48% Falta de mentores

42% Falta de exemplos femininos no campo

39% Preconceito de gênero no local de trabalho

36% Oportunidades desiguais de crescimento em comparação com os homens

35% Remuneração desigual para a mesma capacitação

De onde vieram os fundadores

As 10 escolas que mais graduaram fundadores de startups do clube do bilhão de dólares

LISTA DAS INSTITUIÇÕES

1º Stanford University - 51

2º Harvard University - 37

3º University of California - 18

4º Indian Institute of Technology - 12

5º Massachusetts Institute of Technology - 9

6º University of Pennsylvania - 9

7º University of Oxford - 8

8º Tel Aviv University - 7

9º Cornell University - 6

10º University of Southern California - 6

BIBLIOTECA DE APPS

Spotify

O serviço de streaming Spotify anunciou na semana passada que atingiu a marca de 50 milhões de assinantes. O número consolida a plataforma sueca como o maior serviço de streaming de música no mundo, tendo 30 milhões de assinantes a mais que o seu principal rival, o Apple Music, com 20 milhões de pagantes. O Spotify está presente em 59 mercados no mundo. Ele pode ser baixado em qualquer plataforma. O serviço é disponível gratuitamente, mas com várias limitaçõe. Para quem quiser acesso total a assinatura mensal custa R$ 16,90.

BIZARRICES NA REDE

Tênis inteligente pede pizzas

A cadeia de fast food Pizza Hut lançou um tênis “inteligente”. Isso mesmo, a rede de pizzarias mais famosa dos EUS ataca novamente com mais uma convergência tecnológica. O calçado traz um dispositivo que permite fazer pedidos de pizza para serem entregues onde estiver o dono do tênis “inteligente”.