Rede atende vítima de violência doméstica

As vítimas de violência doméstica contam em Araucária com o apoio de uma rede de proteção. São estruturas de Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança unidas para detectar casos e dar o devido atendimento e proteção a quem precisa. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) é parte desta rede de proteção no município e faz o acompanhamento das vítimas de violência doméstica, entre outros casos de violação de direitos.

Nos últimos 12 meses, o CREAS tem atendido, em média, 61 casos por mês com apoio individual ou coletivo visando dar o suporte necessário às vítimas para que elas tomem as decisões que julgam ser melhor para suas vidas.

No geral, as vítimas de violência doméstica são mulheres e o acompanhamento do CREAS pode envolver toda família, inclusive com o agressor (mediante vontade dele). Convém lembrar que o atendimento no Centro de Referência orienta as mulheres sem a necessidade de registro de boletim de ocorrência ou ação na Justiça sobre a violência em questão. A vítima também pode procurar o Centro de Referência Especializado por conta própria.