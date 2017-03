Guaratuba arrecada o dobro na temporada

Na temporada 2016/2017, a Prefeitura de Guaratuba arrecadou R$ 458 mil com as taxas de todos os vendedores ambulantes ou itineratnes como a Feira Moda Verão, Park Food Truck, entre outros. Em relação a temporada passada (2015/2016), a município arrecadou mais de 100% a mais ao incluir novas atividades de comércio temporário, como por exemplo, o Camping Municipal, o Trenzinho da Alegria, Banana Boat, etc.

Para que o vendedor ambulante possa atuar em locais públicos, existem requisitos para que a venda aconteça de maneira legal e de acordo com as regras de higiene da legislação.

Para ser ambulante em Guaratuba, deve-se abrir um protocolo pedindo o cadastro de atividade ambulante e nele constar qual o produto comercializado e demais informações pertinentes. A partir deste procedimento que pode ser realizado na sede da Prefeitura, o protocolo é analisado.