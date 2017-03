Colombo inaugura 1ª escola em tempo integral

A Prefeitura de Colombo inaugurou, ontem, a primeira Escola Municipal em Tempo Integral com Turno Único, a Escola Municipal Isolina Ceccon. A instituição passou por obras de ampliação e adequação dos ambientes em 270,06 metros quadrados para atender neste primeiro momento, a 200 alunos.

As obras realizadas pela Prefeitura de Colombo a partir de 2014, por meio da Secretaria de Educação, receberam investimentos de R$ 500 mil e tem o objetivo de melhorar a infraestrutura das escolas do município. “O nosso objetivo com esta e outras ações é que no futuro, as nossas crianças se tornem cidadãs bem-sucedidas e que contribuam para o desenvolvimento da nossa cidade. Trazer a educação em tempo integral para o município foi um grande passo e a realização de um sonho”, disse a prefeita Beti Pavin.

A Escola em Tempo Integral com Turno Único, funcionará das 8 às 16 horas, distribuída em 200 dias letivos anuais (conforme o art. 24,I da LDB). A carga horária semanal será de 40 horas, sendo as aulas divididas por Disciplinas Regulares (Base Curricular Comum) de 25 horas/semanais e pelas Disciplinas Complementares de 15 horas/semanais.