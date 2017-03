Empréstimo é aprovado

A Assembleia Legislativa aprovou ontem, em primeiro e segundo turno, pedido de autorização do governo para empréstimo de R$ 220 milhões junto ao Banco do Brasil, para financiar obras de melhorias em rodovias paranaenses. Para acelerar a tramitação da matéria – que foi encaminhada com pedido de regime de urgência – os deputados fizeram duas sessões consecutivas. A proposta deve voltar à pauta na próxima segunda-feira, para terceira e última votação.

A pressa foi justificada pelo governo porque o Banco do Brasil teria dado prazo até a próxima terça-feira para a autorização da operação. E dinheiro será usado no Programa Rotas de Desenvolvimento, destinado a obras de duplicação da Rodovia dos Minérios entre Curitiba e Almirante Tamandaré, e nas PRs 466, em Guarapuava, e 691, na região Noroeste do Estado.

“Esse projeto já foi votado no ano passado no valor de R$ 150 milhões. O que foi feito é uma mudança na forma como o Estado oferece garantia. Ao mesmo tempo foram incluídas mais duas obras. Isso elevou o empréstimo a R$ 220 milhões”, justificou o líder do governo, Luiz Cláudio Romanelli (PSB).