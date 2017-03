Em dois anos da lei, Paraná registra 281 casos de feminicídio

Centenas de mulheres participaram de uma marcha de protesto, ontem (foto: Franklin de Freitas)

Há exatos dois anos, em 9 de março de 2015, a então presidente Dilma Rousseff sancionava a lei número 13.104/15, que no dia seguinte entrava em vigor. Conhecida como Lei do Feminicídio, a proposta do Senado Federal alterou o Código Penal, tipificando o feminicídio como homicídio qualificado e o incluindo no rol de crimes hediondos. Desde então, o Paraná registrou pelo menos 281 casos desses, o que dá uma média de dois casos a cada cinco dias.

De acordo com a promotora de Justiça Mariana Seifert Bazzo, coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero (Nupige), o número de feminicídios pode ser considerado alto, principalmente por se tratarem de casos que já foram formalizados como inquérito policial e chegaram ao Ministério Público do Paraná (MP-PR). “Então existe um número ainda maior dos casos que ainda não chegaram ao MP”, explica.

Ainda segundo a promotora, os casos de feminicídio costumam apresentar traços de semelhança, tendo sempre como pano de fundo o inconformismo do agressor diante do descumprimento por parte da mulher de alguma ordem sua – sendo a mais comum a de retomar o relacionamento.

“Parece que estamos lidando sempre com o mesmo caso. É uma repetida narrativa dos fatos, com a posse masculina se tornando a motivação para o assassinato. Ele, portanto, entende que a mulher merece como castigo a morte”, aponta Mariana.

Marcha

O Dia da Mulher, comemorado nesta quata-feira (8) em todo o mundo, não foi marcado apenas pelas homenagens e presentes. Em Curitiba, a data ficou marcada (como não poderia deixar de ser) pela luta delas em busca do reconhecimento de seus direitos e pela igualdade. Teve manifestação, roda de conversa, mesa de debate e até greve de mulheres na cidade.

Encerrando o dia de luta, aconteceu a marcha/greve das mulheres, que teve concentração a partir das 17 horas, na Praça Santos Andrade, e depois seguiu em direção à Boca Maldita. No trajeto foram feitas sete paradas, com debates sobre o papel da mulher na sociedade e a diferença em relação aos homens, além da violência contra a mulher. Atos semelhantes aconteceram em mais 12 estados brasileiros e 50 países no mundo todo.