Dia da Mulher registra marcha e protestos em Curitiba

Mulheres em marcha em Curitiba: protestos (foto: Franklin de Freitas)

O Dia da Mulher, nesta quarta-feira (8), começou com duas mil trabalhadoras e trabalhadores se reunindo na Praça Tiradentes para se manifestarem contra a proposta de Reforma da Previdência (PEC 287). O movimento, encabeçado pelo Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR), seguiu pela Rua XV até chegar em frente à gerência executiva da Previdência Social onde, “armados” com um caminhão de som, os manifestantes protestaram contra a PEC 287, mostrando como a proposta prejudicaria os trabalhadores do campo.

No período da tarde, uma série de eventos para debater e conscientizar sobre a situação da mulher no Brasil de hoje. Às 14h30, por exemplo, foi realizado no pátio da Reitoria da UFPR uma mesa redonda Mulheres e a Reforma da Previdência, conduzida pela diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau Público do Paraná (Sinditest-PR), Mariane Siqueira.

Também estavam marcados apitaços na Praça 19 de Dezembro — a da Mulher e do Homem Nus.

Fundo

Em mensagem divulgada na quarta, o presidente da República, Michel Temer, adiantou que o governo federal está preparando um fundo federal de combate à violência contra a mulher. “A preocupação com a posição da mulher há de ser constante”, disse.