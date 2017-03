Deputados do PMDB divulgaram minuta de uma carta em que pedem o afastamento, do comando nacional do partido, de todos os dirigentes acusados de envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. No documento, eles defendem a escolha de uma nova direção “isenta” e cobram que os novos dirigentes comecem “imediatamente” a discussão para escolha de um candidato do PMDB à Presidência da República em 2018.

Cúpula

Pelo menos três integrantes do comando do PMDB foram citados na Lava Jato. O principal deles é o senador Romero Jucá (PMDB-RR), presidente nacional do partido. Além dele, foram citados nas investigações o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que é tesoureiro da legenda, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, que é presidente da Fundação Ulysses Guimarães, ligada à sigla. Entre os que subscreveram a carta está o deputado federal paranaense João Arruda Sobrinho, sobrinho do senador e presidente do PMDB do Paraná, Roberto Requião.

Refrigeração

A Justiça decretou o bloqueio dos bens do prefeito de Nova Santa Rosa (região Oeste), Norberto Pinz (PMDB), atendendo a uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. O MP sustenta que, durante a gestão 2009-2012, o prefeito teria cedido vários imóveis do município a uma fábrica de equipamentos de refrigeração, por 20 anos, sem qualquer contrapartida. Na decisão liminar também foram colocados indisponíveis os bens da empresa. São citados na ação do MP-PR seis imóveis, entre lotes e um barracão que desde 2011 estão cedidos (antes já vinham sendo utilizados, desde 2004, em regime de comodato, acertado com a prefeitura).

Devolução

O Tribunal de Contas do Estado condenou do ex-diretor superintendente da Empresa de Obras e Serviços Públicos de Rio Branco do Sul (Emprosul), Claudionor de Souza, e do ex-diretor administrativo financeiro, Antônio Carlos Cruz, a devolverem R$ 1.165.688,48 aos cofres da prefeitura da cidade, corrigido desde 2002. O TCE comprovou que o valor a ser devolvido foi lançado na contabilidade de 2002 da Emprosul, sem qualquer documento que comprovasse a origem e o destino do dinheiro. Esse valor estava registrado no Ativo Circulante, na conta contábil “Devedores Diversos”, em nome de Bento Ilceu Benelli Chimelli, prefeito de Rio Branco do Sul na gestão 2001-2004.

Omissão

Numa inspeção realizada em 2012, os técnicos do TCE-PR comprovaram que os diretores da Emprosul agora condenados não tomaram quaisquer medidas administrativas ou jurídicas para esclarecer ou reaver aquele montante, contabilizado nos balanços de 2002 e 2003, em nome do então prefeito Bento Chimelli. No balanço da entidade em 2005 aquele crédito aparece com o saldo de R$ 1.003.035,06. Já a partir de 2006, o crédito foi retirado do balanço.



Pedágio

A Medida Provisória 752 poderá ganhar dispositivos para que o governo decida com mais segurança sobre pedidos “polêmicos” dos atuais concessionários de rodovias e aeroportos. A afirmação foi feita ontem pelo deputado federal Sérgio Souza (PMDB), relator da matéria no Congresso. “Não é a legislação que vai prorrogar ou não os contratos”, lembrou o parlamentar, referindo-se às concessionárias de rodovia que querem extensão de prazo para fazer novos investimentos. “Ela pode ganhar mecanismos que, sendo de interesse do governo, isso possa ser feito”, argumentou. Os mecanismos, explicou Sérgio Souza, dariam mais segurança ao agente público para decidir se atende ou não os pedidos das concessionárias.