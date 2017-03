O balanço da folia

Turistas de todo o país lotaram o sambódromo e viram a Portela ser campeã (foto: Bárbara Magalhães)

O Carnaval do Rio de Janeiro em 2017 levou esse ano seis milhões de foliões às ruas da cidade. Uma quebra de recordes com ótima aceitação dos turistas. A pesquisa da Riotur encomendada à ESPM de 25 a 27 de fevereiro revela que mais de 94% dos turistas estrangeiros voltariam à Cidade Maravilhosa. Destes, 17,4% pretendem retornar ainda este ano e 91,9% recomendariam a cidade. Porém, não foi apenas nos desfiles do Sambódromo que a principal festa carioca fez sucesso: os blocos, capitaneados por Bola Preta, Favorita e Sargento Pimenta, levaram nada menos do que 5.982.700 foliões às ruas entre os meses de fevereiro e março. O recorde registrado anteriormente era de 5,4 milhões de pessoas.

RANKING DE TURISTAS NACIONAIS

Entre os turistas nacionais, 31% vieram de São Paulo, seguidos por 11% de Minas Gerais, 8% do Rio Grande do Sul, 7% do Paraná, 5% do Amazonas, 5% do Ceará, 4% de Santa Catarina, 4% da Bahia, 3% do Maranhão, 3% da Paraíba, 2% do Distrito Federal, do Espírito Santo, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. Pará, interior do Rio, Goiás, Sergipe, Alagoas e Mato Grosso tiveram 1% cada um de turistas no Rio de Janeiro. Deste total, 94,3% informaram que recomendariam a Cidade Maravilhosa para outras pessoas e 96,2% disseram que pretendem voltar, 56,5% informaram que querem retornar ainda em 2017.

“Mais uma vez o Carnaval provou porque é o maior produto turístico do Rio. Nossa cidade encanta pela beleza natural, simpatia, povo hospitaleiro e, como não falar, o astral desta festa maravilhosa. A cidade se preparou para receber o turista e tivemos 1,1 milhão deles espalhados por praias, pontos turísticos, blocos, palcos e marques de Sapucaí. Este carnaval gerou para a cidade aproximadamente R$ 3 bilhões. Em apenas dois meses de gestão do prefeito Marcelo Crivella, promovemos uma linda festa para estes foliões apaixonados”, afirmou o presidente da Riotur, Marcelo Alves.

NÚMEROS

TURISMO

- 1,1 milhão de turistas no período

- Renda aproximada de R$ 3 bilhões

HOTELARIA (ABIH/RJ)

Ocupação média na hotelaria da capital ficou em torno de 78%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro. O índice representa um incremento de 8,33% na semana do evento, confirmando a percepção do presidente Alfredo Lopes de que o mercado brasileiro, principal visitante neste Carnaval, costuma realizar as reservas em cima da hora. Os bairros de Copacabana e Leme alcançaram a liderança e marcaram 83% de ocupação, seguidos por Ipanema e Leblon, com 82%. A região da Barra e Recreio, que vinha se destacando como bairro mais procurado, ficou com 79%, enquanto o Centro, por último, registrou 71%. Vale ressaltar que a capital ganhou cerca de 18 mil novos quartos nos últimos anos.

ALBERGUES (ACCARJ)

A ocupação total de albergues e cama e cafés no carnaval foi de 85,9%, com um aumento de 20% de turistas brasileiros em relação aos dois últimos anos - os turistas nacionais representaram 60% das reservas. Outra característica deste ano foram as chamadas reservas last minute, feitas de última hora. Os dados são da Associação de Cama e Café e Albergues do Rio de Janeiro.

PORTO (Píer Mauá)

Foram aproximadamente 50 mil turistas em 14 navios. A maior parte das embarcações chegou no domingo (26/02), totalizando sete transatlânticos atracados no Pier Mauá - somente neste dia houve uma movimentação de aproximadamente 35 mil turistas, entre passageiros e tripulantes.

PÚBLICOS

BLOCOS DE RUA

Total: 5.982.700



MAIORES BLOCOS

Bola Preta - 800 mil

Favorita - 500 mil

Preta - 500 mil

Sargento Pimenta - 500 mil

Anitta - 400 mil

Monobloco - 400 mil

Simpatia É Quase Amor - 250 mil

Banda de Ipanema – 240 mil

Chora Me Liga - 200 mil

Bangalafumenga - 150 mil

Orquestra Voadora - 120 mil

DIGITAL

Portal Visit.Rio

79.614 usuários

255.436 visualizações de página



FACEBOOK

alcance: 481.494

envolvimento: 129.308



TWITTER

430 mil impressões

16,4 mil visitas ao perfil



FLICKR

763.005 visualizações

O local oferece um serviço de spa completo



THE RITZ-CARLTON COM TEMPERO BRASILEIRO

Bal Harbour, o destino mais badalado e famoso de Miami, está com novidades em um dos melhores hotéis da região, o The Ritz-Carlton Bal Harbour (10295 Collins Avenue, Bal Harbour, Flórida Tel:305-455-5400). O hotel anunciou a inauguração do Artisan Beach House, restaurante liderado pela chef brasileira Paula DaSilva, chef executiva e ex participante da versão americana do programa Hell’s Kitchen, e Tony Coddington, chef de cozinha. O restaurante apresenta pratos diversificados, com deliciosos menus sazonais e refeições equilibradas.

O Artisan Beach House tem menu de inspiração internacional, focado em alimentos frescos sazonais. Os clientes podem degustar pratos arrojados, vibrantes e requintados. Apresentando uma atmosfera elegante e casual, com vista ampla do Atlântico e da enseada Haulover, o espaço oferece o cenário perfeito para refeições à beira-mar, com área interna e ao ar livre. O restaurante também destaca diversos espaços exclusivos para eventos, incluindo um elegante lounge que pode se transformar em um salão para casamentos, festas corporativas, refeições privativas e muito mais.



No mesmo local está o Exhale Spa, é um spa em estilo butique fitness à beira-mar, que contempla todos os sentidos com tratamentos de bem-estar que relaxam, renovam e rejuvenescem. Ele possui 10 salas privadas de terapia e sauna a vapor para homens e mulheres e ainda oferece menu de tratamentos e terapias de spa, incluindo massagens, tratamentos faciais, acupuntura, depilação e manicure.



Desde janeiro, o hotel oferece um pacote de bem-estar, o Ultimate Wellness, para começar o novo ano com ânimo total e um estilo de vida mais saudável. Os hóspedes podem desfrutar de acomodações em estilo residencial e amenities perfeitamente adequados à experiência de bem-estar, que incluem uma extraordinária praia próxima ao hotel, piscina ao ar livre, academia 24h e o Exhale Spa. Para desfrutar dos amenities do Ultimate Wellness, os hóspedes devem permanecer por sete noites consecutivas no hotel. Os preços são a partir de U$ 8,400, válido até dia 31 de março.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *******