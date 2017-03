Aventuras literárias na Biblioteca Pública

Marcella e Edna (foto: Divulgação)

A Biblioteca Pública do Paraná recebe neste sábado (11), a partir das 10 horas, a escritora Marcella Lopes Guimarães e a ilustradora Edna Rojane Druciak para mais uma edição do projeto Aventuras Literárias. O encontro acontece na Seção Infantil da BPP, inicialmente com um bate-papo com com o público, seguido de uma oficina de ilustração. Não é necessário fazer inscrição e a entrada é gratuita.



Doutora em história pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e autora do livro Menina com brinco de folha, Marcela vai conversar sobre o processo de criação da história. Já Edna, artista plástica e ilustradora da obra, fala sobre o trabalho de ilustração e, em seguida, ministra uma oficina sobre o tema.Iniciativa da Seção Infantil da Biblioteca, Aventuras Literárias traz autores da literatura infantojuvenil para conversar com o público sobre suas trajetórias e a importância da leitura nas primeiras fases da vida. Desde 2011, mais de 30 escritores, como Pedro Meirelles, Cássia Cassitas, Jonas Ribeiro e Ilan Brenman já participaram do projeto.

SERVIÇO:

O quê: Aventuras Literárias — com Marcella Lopes Guimarães e Edna Rojane Druciak, Bate-papo seguido de oficina de ilustração

Onde: Seção Infantil da BPP (R. Cândido Lopes, 133)

Quando: 11 de março, a partir das 10h

Quanto: Entrada franca

Inf: (41) 3221-4980

www.bpp.pr. gov.br