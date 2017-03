Museu da Gravura abre vagas para oficinas

As inscrições para as oficinas permanentes do Museu da Gravura da Cidade de Curitiba estão abertas. São 12 cursos oferecidos pelo museu, que tem 30 anos de história e um acervo repleto de grandes criações. Os temas contemplam litografia, gravura em metal, serigrafia e xilogravura.



As inscrições para os cursos podem ser feitas pelos telefones (41) 3321-3360 e 3321-3367. As oficinas começam na segunda-feira (06/03) e vão até 30 de junho.



A formação ofertada é completa, as aulas abrangem teoria e prática, explica a coordenadora do museu, Juliana Kuclinski. “Os alunos aprendem desde o básico, como gravar e preparar a matriz, a ter os cuidados com o papel, até a forma como apresentá-lo.”



A professora de gravura em metal e xilogravura, Andreia Laço, destaca a estrutura do ateliê. “É um espaço maravilhoso, grande, com prensa. Tem tudo que é necessário para realizarmos diversos trabalhos.”