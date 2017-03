Cabaré da Servidão Voluntária no Guairinha

Crítica social (foto: Divulgação)

Da necessidade de discutir a ética e servidão às instituições corruptas no Brasil, surgiu Cabaré da Servidão Voluntária”, em cartaz no auditório Glauco Flores de Sá Brito (Mini), de 10 a 26 de março.



É um manifesto performático ao estilo cabaré contemporâneo. Baseado no Discurso da Servidão Voluntária, escrito por La Boétie, em 1548, no qual os governantes são chamados de “tiranos” por ele. Nesta montagem, o autor Cesar Almeida faz uma releitura dos textos que se tornaram populares com a divulgação do pensador contemporâneo brasileiro Leandro Karnal.



Segundo Boétie, os povos podem se submeter voluntariamente ao governo de um só homem. Em primeiro lugar, pelo hábito, uma vez que quem está acostumado à servidão tende a não questioná-la. Em seguida, pela religião e pela superstição que se criam em torno da figura do líder.

SERVIÇO

O quê: Cabaré da Servidão Voluntária

Quando: 10 a 26 de março.

Horário: Sexta e sábado 21h e domingo 19h

Onde: Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Mini)

Quanto: R$ 20,00 e R$ 10,00