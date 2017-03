Ministro intima operador de Padilha

O ministro Herman Benjamin, relator no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da ação que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff/Michel Temer, determinou que o ex-funcionário da Odebrecht José de Carvalho Filho seja ouvido na sexta-feira. José Filho foi citado no depoimento de Claudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, como responsável por operacionalizar o suposto repasse de R$ 4 milhões ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A remessa teria sido acertada durante jantar no Palácio do Jaburu, em 2014, do qual participou o então vice-presidente Michel Temer.

José Filho também seria o responsável pelo envio de valores ao ex-assessor especial da Presidência José Yunes por meio do operador Lucio Funaro. Yunes admitiu ser servido de “mula involuntária” para Padilha ao receber um pacote que deveria ser entregue ao ministro. O ex-diretor da Odebrecht disse que José Filho recebeu um telefonema em tom ríspido do então presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso pela Lava Jato, cobrando R$ 1 milhão dos R$ 4 milhões destinados a Padilha.