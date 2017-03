Mulheres protestam contra Trump nos EUA

Estados Unidos — Mulheres dos Estados Unidos decidiram faltar ao trabalho, fechar a carteira e vestir vermelho em passeatas em todo o país ontem, para dar uma mostra de sua força econômica e social como parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher. O “Dia sem mulher” é o primeiro grande ato organizado pelo grupo Marcha das Mulheres desde os protestos que aconteceram no final de semana da posse do presidente Donald Trump, quando milhões de mulheres ocuparam as ruas de diversas cidades contra a misoginia, a desigualdade e a opressão. No mundo, as demonstrações se reproduziram em menor escala. Na Suécia, a equipe feminina de futebol trocou seus nomes nas costas pelo de mulheres suecas “que lutaram pela igualdade” no país. A Finlândia anunciou um prêmio internacional para incentivar a igualdade de gênero. Passeatas também foram registradas em cidades como Tóquio e Madri. Nos EUA, a porta-voz da marcha das mulheres, Cassady Findlay, afirmou que o “Dia sem mulher” foi inspirado no “Dia sem imigrante”, que aconteceu no mês passado em protesto contra o decreto anti-imigração de Trump.

Coca

Bolívia — O presidente da Bolívia, Evo Morales, elogiou ontem a promulgação da polêmica lei de defesa da planta da coca, afirmando que esta é uma “vitória contra os Estados Unidos”. “A coca se impôs ao império norte-americano”, afirmou Morales, que reapareceu no país pela primeira vez após passar seis dias em Cuba, se tratando de um tumor benigno na garganta. “Os EUA decidiram que a Bolívia e a Venezuela fracassaram de forma comprovada na luta contra as drogas. A única coisa comprovada é que não podemos nos submetermos”, defendeu.

Pressão

China — A China propôs à Coreia do Norte a suspensão de suas atividades nucleares e de mísseis em troca de uma fim dos exercícios militares conjuntos conduzidos pelos EUA e pela Coreia do Sul. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do país, Wang Yi, disse que as tensões crescentes são como “dois comboios acelerados, que se aproximam sem que nenhum dos lados esteja disposto a ceder”. Ele sugeriu que a Coreia do Norte poderia suspender suas atividades nucleares e de mísseis e os EUA e a Coreia do Sul poderiam suspender seus exercícios militares.

Ataque

Afeganistão — Homens armados disfarçados roupas brancas invadiram um hospital militar no Afeganistão ontem, matando ao menos 30 pessoas e deixando outras dezenas feridas. O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico e aconteceu em um complexo de 400 leitos localizado perto de outros dois hospitais em um bairro com diversos prédios governamentais. O confronto entre os extremistas e as forças de segurança se arrastaram por horas. Segundo o governo, houve “mais de 30 mortos e mais de 50 feridos” no incidente.

Escândalo

França — O candidato conservador à presidência da França, François Fillon, teria recebido 50 mil euros de um empréstimo em 2013, que não foi declarado ao fisco do país, afirmou o jornal Le Canard Enchaîné na edição de ontem. Após a denúncia, Fillon afirmou que sofre uma “operação de desestabilização política” por parte do Canard, e que a operação não apareceu em sua declaração patrimonial porque o candidato “não julgou ser útil” incluí-la. O jornal cita o advogado de Fillon, que teria confirmado o empréstimo, feito sem cobrança de juros.