Desbravando a Rota da Seda

A ORIGEM A rota foi moldada por pastores nômades. Bem antes do comércio entre oriente e ocidente se firmar, há 4.500 anos eles exploravam os caminhos, levando rebanhos a locais altos no verão, em busca de melhores pastagens COMO A DESCOBERTA FOI FEITA Pesquisadores mediram o “fluxo” dessas migrações em busca de pastos usando um modelo para medir o fluxo de água em torno de altitudes, e sem levar em conta a localização dos sítios arqueológicos RESULTADO DA SIMULAÇÃO De 618 sítios estudados na Ásia Central, 258 casaram com o modelo computacional. Três quartos deles estavam nas regiões atravessadas rotineiramente pelos pastores. Literalmente, seus pés e as patas de seus rebanhos moldaram a região central das “rotas da seda”