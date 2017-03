Sindimoc diz que pode haver greve de ônibus

Motoristas e cobradores fizeram uma série de paradas no ano passado por causa dos salários (foto: Franklin de Freitas)

A reunião entre o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região (Setransp) e o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc), na tarde de ontem, terminou sem acordo. Com isso, o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, disse que pode haver greve na semana que vem.

“Entendemos que essa oferta não atende as necessidades dos trabalhadores. Como o patronal se mantém irredutível e não chega a uma proposta digna, devemos deflagrar greve na semana que vem”, disse Teixeira

Na reunião de ontem, o sindicato patronal fez uma contraproposta aos trabalhadores de reajuste de 5,43%, repondo a inflação do período. Mas os motoristas e cobradores pediam 15% de reajuste nos salários por causa de perdas alegadas nos últimos anos. A reunião aconteceu na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná (SRTE).

Sergundo Teixeira, já há um indicativo de greve aberto desde o início da campanha salarial. Agora, o Sindimoc irá avisar a comunidade, de modo que ninguém seja pego de surpresa. A definição do dia exato do movimento deverá ocorrer no início da próxima semana.

Dia 15 — Os motoristas e cobradores de Curitiba e Região já haviam decidido parar no dia 15 de março, a próxima quarta-feira, em adesão à greve nacional em protesto contra a mudança na Previdência Social em discussão no Congresso Nacional. Diversas categorias devem se juntar aos motoristas e cobradores.

Em Curitiba, um ato está marcado para a quarta-feira para marcar a paralisação convocada pelas centrais sindicais nacionais. O protesto também tem outras pautas, como a lei da terceirização.