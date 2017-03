Prefeito assina ordem de revitalização da Avenida Manoel Ribas

O governador do Paraná, Beto Richa, e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, assinam nesta quinta-feira (9), às 16 horas, a ordem de serviço para a revitalização de 3,2 quilômetros da Avenida Manoel Ribas. A assinatura será no ginásio de Esportes da Rua da Cidadania de Santa Felicidade.

A obra será realizada entre a PR-418 (Contorno Norte de Curitiba) e a Rua Madre Clélia Merloni, no bairro Santa Felicidade. Além da troca do pavimento, estão previstos serviços de drenagem, iluminação, sinalização, novo calçamento ciclovias e paisagismo. Serão plantadas 400 novas árvores de espécies nativas.

A reestruturação irá melhorar o tráfego na via, importante ligação entre o município de Campo Magro e Curitiba. O início das obras faz parte das ações comemorativas pelos 324 anos de Curitiba.

A extensão da via, desde a divisa de Curitiba com Campo Magro, também vem recebendo obras de revitalização. A obra faz parte do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano, o Pró-Cidades, implementado pela Prefeitura de Curitiba e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O programa prevê intervenções de infraestrutura em áreas como mobilidade urbana, transporte, habitação, cultura, saúde, lazer e geração de emprego e renda.