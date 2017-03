Paranaenses menos endividados

Os paranaenses estavam um pouco menos endividados em fevereiro. Na comparação com janeiro, quando 87% das famílias possuíam algum tipo de dívida, em fevereiro o percentual baixou para 86,2%. Também houve redução na parcela de consumidores com contas em atraso, que saiu de 27,6% em janeiro para 26,5%, bem como na falta de condições de pagamento, que afligia 12,3% dos endividados e agora é relatada por 10,8%. A pesquisa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Fecomércio PR.