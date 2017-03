Shopping promove tira-dúvidas

Nesta sexta, sábado e domingo, o Shopping São José preparou uma consultoria com o tema “Imposto de Renda 2017 – Tire suas dúvidas” com a Novak Contabilidade. Durante os três dias, das 14 às 20 horas, os visitantes poderão ir até a Vitrine de Ideias para sanar dúvidas e aprender mais sobre o assunto. A proposta é gratuita e segundo Daniella Novak, da Novak Contabilidade, é muito importante saber sobre o tema, optando por fazer ou não a declaração em casa. A Vitrine de Ideias está localizada no piso L2 do Shopping São José.