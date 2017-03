Dia Mundial do Rim tem ações em Curitiba

Hoje é comemorado o Dia Mundial do Rim. A data foi criada com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção de doenças renais, como a doença renal crônica, que tem aumentado em todo o mundo constituindo um grave problema de saúde pública.

O Complexo Hospital de Clínicas (CHC), preocupado em bem orientar seus pacientes e visitantes sobre o tema, realiza uma ação hoje, com o objetivo de esclarecer as causas e medidas preventivas para as doenças dos rins como o adequado consumo de água e alimentação balanceada.

A ação consiste na distribuição de copos de água juntamente com orientações aos pacientes, feitas pelos residentes em nefrologia, médicos nefrologistas e nutricionistas do HC e aula com o tema da campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia, "Rim e Obesidade", no auditório do Setor de Ciências da Saúde. A ação começa às 9 horas e segue até as 15 horas, em frente ao HC.



No Paraná existem cerca de mil pacientes na lista de espera por um rim — no Brasil, são cerca de 20 mil pacientes, de acordo com dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A doação, fundamental para salvar a vida de muitas pessoas, ainda é um tabu para muitas famílias — cerca de 44% rejeitam o procedimento, segundo o Ministério da Saúde.

“Observamos um certo receio, por parte de alguns familiares, em autorizar a doação de múltiplos órgãos de seus entes falecidos por causa do medo de um corpo desfigurado no velório. Por isso, ressaltamos que a retirada dos órgãos é realizada por equipe especializada que sempre tem em conta o respeito os valores dos familiares do doador”, explica a chefe do setor de nefrologia do Hospital São Vicente – Funef, Luciana Percegona.

Desde o início de 2017, já foram realizados sete transplantes renais no Hospital São Vicente. A expectativa de sobrevida de pacientes transplantados depois de cinco anos, segundo o Ministério da Saúde, é de 70% a 80%.

Cuidados com o rim

Faça atividade física - O sedentarismo é um dos vilões da nossa saúde. Não realizar exercícios físicos pode resultar em problemas cardíacos e que, no futuro, também podem contribuir para o surgimento da doença renal crônica

Controle a pressão arterial - Você sabia que 35% dos casos da Doença Renal Crônica surgem por causa da hipertensão arterial? A pressão igual ou superior a 140/90 mmHg (14 por 9) já pode significar um diagnóstico de hipertensão

Açúcar no sangue - Cerca de 30% dos casos da Doença Renal Crônica são causados pelo diabetes. Os principais fatores que influenciam o surgimento do diabetes são a obesidade, diminuição da atividade física, fatores hereditários e o envelhecimento

Sal - Em média, o brasileiro consome 12g de sal por dia, enquanto a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 5g diárias. O excesso de sal é um dos principais causadores da hipertensão e esta doença é responsável por 35% dos casos da Doença Renal Crônica

Beba água - Os rins são responsáveis por filtrar o nosso sangue controlando a presença de substâncias tóxicas no organismo. A água tem um papel fundamental neste processo. O consumo adequado garante que essas toxinas não se acumulem nos rins causando os conhecidos cálculos renais, e que podem causar outras complicações

Não fume - Além das doenças respiratórias, fumar pode representar um risco para a saúde dos rins

Não use remédios sem orientação - Muitos medicamentos têm elementos químicos que são filtrados pelos rins. O uso de remédios sem orientação médica pode fazer com que haja uma sobrecarga dos rins. O uso em excesso pode causar a perda da função renal ao longo do tempo