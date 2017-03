Hoje é comemorado o Dia do DJ

Hoje é comemorado o Dia Internacional do DJ. Para celebrar essa data especial, o Centro Europeu – AIMEC Brasil, principal escola de DJs do país, vai promover a segunda edição do World DJ Day, em Curitiba. Durante o dia, dezenas de DJs irão se apresentar gratuitamente na sede da instituição, de frente para a rua.

Na programação do World DJ Day estão agendadas mais de 10 atrações musicais, comandadas por diversos nomes de destaque do cenário eletrônico curitibano. O evento será realizado na sede do Centro Europeu (Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1525 – Batel), das 14 às 20 horas. A entrada é gratuita. Mais informações nos sites www.centroeuropeu.com.br e www.aimec.com.br..