PUC promove campanha contra o trote violento

Em 2017, a PUCPR marca o início do período letivo com a campanha “Trote Violento Não é Legal”. Com o objetivo de orientar e conscientizar a comunidade acadêmica sobre o trote violento, a Universidade criou uma cartilha que será distribuída para calouros, veteranos e comunidade acadêmica nos quatro Câmpus da Instituição: Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo. No total, serão 3.500 unidades distribuídas.

Desde 2009, a PUCPR promove o Trote Solidário e, entre as ações previstas para este ano está a campanha “Trote Violento Não é Legal”, que traz materiais informativos acessíveis em diversos locais. O guia contém informações sobre atos que caracterizam um trote violento, entre eles: provocar exposição vexatória, impedir o direito de ir vir, causar lesão corporal, assediar moralmente e sexualmente, entre outras atitudes.

Além da campanha “Trote Violento não é Legal”, a PUCPR promove anualmente o Trote Solidário, que estimula jovens a participarem de ações em prol da sociedade. Neste ano, as ações desenvolvidas pelos diversos Câmpus acontecerão entre os dias 06 e 21 de março e são guiadas pelo lema “Atitudes que Transformam”.