Hoje, às 11 horas, o prefeito Rafael Greca e o secretário municipal da saúde de Curitiba, João Carlos Baracho, abrem o Mutirão de Dermatologia e de Pequenas Cirurgias Dermatológicas, com uma visita ao ambulatório de Dermatologia do Hospital Evangélico. Com um investimento R$ 12 milhões e a perspectiva de beneficiar 150 mil pessoas no Programa Saúde Já.