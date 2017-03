Sem data para obras, Rio quer novo autódromo ao lado do Parque Radical

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Rio deverá ganhar um novo autódromo. Em solenidade nesta quarta (8) no Palácio da Cidade, o prefeito Marcelo Crivella (PRB) assinou o PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) para viabilizar a construção do circuito. O autódromo ficará ao lado do Parque Radical, em Deodoro. O documento é o primeiro passo para a formalização de uma Parceria Público-Privada com o objetivo de erguer o novo espaço. O engenheiro alemão Hermann Tilke, projetista responsável pelo design de alguns dos mais famosos circuitos da F-1, é um dos interessados. Crivella adiantou que o autódromo será bancado apenas com dinheiro da iniciativa privada. A data para o início das obras ainda não está definida. "Já fizemos reuniões com os interessados. Além do autódromo, haverá escolas, creches, edifícios, comércio e hotéis", afirmou Crivella. O Rio está sem autódromo desde 2012, quando o antigo circuito foi destruído para dar espaço para o Parque Olímpico. A prefeitura chegou a se comprometer em construir um novo autódromo na cidade, mas foi suspensa por causa de uma disputa judicial. A área faz parte de uma região de proteção ambiental. "O novo autódromo precisa ser um gerador de receita. Certamente teremos grandes eventos nacionais e internacionais", disse o presidente da federação estadual de automobilismo, Djalma Neves.