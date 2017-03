(foto: Divulgação)

A Eurolaf Veículos Especiais é uma empresa localizada em São José dos Pinhais especializada em transformação de veículos para ambulâncias, viaturas de polícia e bombeiros, e também de carga, para transporte executivo, escolar e de pessoas com necessidades especiais. A unidade do Paraná tem 10 mil m² de área construída, 30 mil m² de pátio e emprega 180 funcionários. Em 2016 adaptou cerca de 2,5 mil veículos. A empresa anunciou um investimento de R$ 32 milhões em duas novas fábricas, uma em Sorocaba e outra em Betim (MG). Ao todo serão gerados 270 empregos diretos. A unidade do interior paulista receberá R$ 17 milhões, terá 7 mil metros de área construída, pátio com cerca de 2 mil m², 150 funcionários e capacidade para preparar 800 carros por mês em um turno. A fábrica de Betim receberá R$ 15 milhões, terá área construída de 5 mil m² e 14 mil m² de pátio. “A capacidade será de 600 a 650 transformações por mês.

Giroflex

Além das duas novas fábricas, no valor de R$ 32 milhões, a Eurolaf planeja para o primeiro semestre lançar a fabricação de seu empreendimento irmão. A Eurosignal, empresa de sinalizadores automotivos - os populares “giroflex” - deve começar a produzir ainda em abril. O empreendimento custou R$ 12 milhões.A meta é produzir para as três unidades da Eurolaf, mas também para clientes externos. A fabricação será na unidade de Sorocaba. A produção deve ter início em abril.