Leticia Spiller posta fotos nua no Dia da Mulher

Aos 43 anos, a atriz Leticia Spiller usou o Dia da Mulher para esbanjar confiança e postou duas fotos de um ensaio nu. Fotografada por Yuri Sardenberg, Leticia posou apenas com brincos e anéis e foi bastante elogiada por seguidores no Instagram. Ela incluiu uma poesia na legenda e comemorou a data: "Feliz dia que é todo dia!" Recentemente, a atriz Emma Watson respondeu a acusações de que seria hipócrita por se declarar feminista e aparecer com os seios à mostra na capa da revista Vanity Fair. "O feminismo é dar escolha às mulheres. Não é uma vara com a qual você deve bater nas mulheres. É liberdade, liberação, igualdade. Realmente não entendo o que os meus peitos têm a ver com isso", disse.

Após denúncia, Victor e Leo devem sair do The Voice Kids

O sertanejo Victor, da dupla com Leo, não vai aparecer mais no The Voice Kids, segundo informações do colunista Flávio Ricco, que assina uma coluna no Bem Paraná. A decisão teria partido do próprio cantor. E veio à tona depois que a mulher dele, Poliana Bagatini, grávida de 4 meses, registrou um boletim de ocorrência acusando-o de jogá-la no chão e chutá-la várias vezes. De acordo com Ricco, a decisão de Victor foi acatada pela Globo. Nos capítulos já gravados, a edição praticamente limou o cantor de aparecer na TV. Nos próximos, que serão ao vivo, ele praticamente não vai aparecer. A emissora dá como certa a substituição dele e do irmão, Leo, para as próximas temporadas. Em entrevista ao Fantástico, Victor se pronunciou pela única vez sobre o caso e negou as acusações de agressão.

"Não preciso justificar minha nudez", diz atriz de Game of Thrones

A atriz Emilia Clarke, a Daenerys da série Game of Thrones, deu uma entrevista ontem, no Dia Internacional da Mulher, ao The Huffington Post. Entre outras coisas, declarou que não recebe tratamento igualitário por ser mulher. "Eu nem sempre recebo tratamento igualitário no meu ambiente de trabalho, assim como acontece com todas as mulheres. As estatísticas garantem isso", denunciou. Ela também falou afirmou que não precisa se justificar pelas cenas de nudez que protagoniza na série épica. "Caso você assista Game of Thrones, então já me viu nua. Há muita gente querendo que eu comente esse fato e há muitas razões para que eu não sinta vontade de justificá-los", disse.

Ex-participante de reality morre em hospital da RMC

No dia 2 de março, Pedro Paulo Domingues, o Pepê, ex-participante do reality Além do Peso, da Record, deu entrada no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul (Região Metropolitana de Curitiba) para realizar uma cirurgia bariátrica. Após complicações no procedimento, ele morreu na terça-feira. Em seu Facebook, ele avisou que faria a cirurgia e agradeceu a todos que torceram por ele. No dia 2, fez check-in no hospital. Foi seu irmão gêmeo, Pedro Henrique, que também participou do reality, quem anunciou a morte no irmão.

Campanha da Saint Laurent na França é acusada de machismo

A nova campanha publicitária da grife Yves Saint Laurent, em que os modelos são retratadas em poses com pernas cruzadas, foi considerada degradante e gerou uma onda de reclamações na França. Dois anúncios que podem ser vistos nas ruas de Paris durante a Semana de Moda. Em um deles, uma jovem mulher com um casaco de pele, meia arrastão e salto alto sobre rodas aparece com as pernas abertas. No outro, a modelo, vestindo com um body e outro sapato que imita patins, se inclina sobre um banco, evocando uma posição considerada explicitamente sexual. A frase "#YSL retire sua publicidade degradante" repercutiu nas redes sociais.

Níver do dia

Juliette Binoche

atriz francesa

53 anos