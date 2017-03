Após primeiro tempo ruim, Atlético-MG empata na estreia da Libertadores

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - No décimo jogo da temporada 2017 o Atlético-MG estreou na Copa Libertadores, contra o Godoy Cruz, em Mendonza, na Argentina. Com oito vitórias no ano, o torcedor atleticano esperava mais da equipe alvinegra no confronto que aconteceu no Estádio Malvinas Argentinas. O Atlético sofreu bastante na primeira etapa. Apesar de ter a posse de bola por 61% do tempo, o time brasileiro tinha dificuldades para criar. Foram sete finalizações ao gol defendido por Rey, mas nenhuma no alvo. Roger sempre aparecia pedindo calma aos jogadores, que estavam abusando dos lançamentos. No intervalo, com muita conversa e a entrada de Cazares no lugar de Danilo, o Atlético melhorou na partida. Empatou o jogo com Fred marcando de pênalti e não sofreu mais sustos. Agora uma longa pausa na competição continental. O próximo compromisso do Atlético pela Libertadores vai ser no dia 13 de abril, contra o Sport Boys, da Bolívia. A partida vai ser disputada em Belo Horizonte. No entanto, a definição do estádio ainda não aconteceu, se o jogo vai ser disputado no Independência ou no Mineirão. GODOY CRUZ Rey, Anglieri, Ortiz, Viera e Abecasis; Serrano, Gimenez, Pol Fernández, Gonzalez (Sanchez) e Garro; Javier Correa (Sigales). T.: Lucas Bernardi. ATLÉTICO-MG Giovanni, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias, Danilo (Cazares), Otero (Clayton) e Robinho; Fred (Rafael Moura). T.: Roger Machado. Gols: Correa, ao 1ºmin do 1º tempo; Fred aos 5min do 2º tempo Cartões amarelos: Abecasis e Benítez (G) Rafael Carioca (A) Cartão vermelho: Ortiz (G) Estádio: Malvinas Argentinas, em Mendonza (ARG) Árbitro: Wilson Lamouroux (COL)