Jogador do Paraná detona a CBF e o Bahia

Guilherme Biteco (à esquerda): "Eles vão ter que nos engolir" (foto: Joka Madruga)

O meia Guilherme Biteco, do Paraná Clube, usou as entrevistas após o jogo dessa quarta-feira (dia 8) para reclamar da postura do Bahia e da CBF antes da partida pela Copa do Brasil. “Total falta de respeito do Bahia e da CBF. Mudamos todos nosso planejamento por causa deles. Agora vão ter que voltar para a Bahia com uma derrota”, disse, em tom de protesto. “Agora vão ter que nos engolir”, declarou.

A partida entre os dois times deveria ter ocorrido em 25 de fevereiro. O Bahia, porém, alegou problemas de logística e conseguiu convencer a CBF a adiar a partida.

Para piorar, o supervisor técnico da CBF, Pedro Paulo Lima, afirmou que o adversário do ASA na terceira fase da Copa Brasil seria “provavelmente o Bahia”. A declaração ocorreu durante o sorteio dos mandos de campo da terceira fase da competição.

O técnico Wagner Lopes também comentou sobre a declaração do funcionário da CBF. “Você fica triste de ouvir algo assim. E usamos sim (para motivar os jogadores). Serve de motivação. Foi um desrespeito. Mas usamos com cuidado, porque nosso jogo era contra um campeão brasileiro e não contra um funcionário da CBF”, declarou o treinador.