São Paulo enche os olhos, bate ABC e abre vantagem na Copa do Brasil

JOSÉ EDUARDO MARTINS E PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em mais uma atuação ofensiva de encher os olhos, o São Paulo bateu o ABC por 3 a 1 e largou em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta, no Morumbi. Luiz Araújo foi o principal destaque em um ataque que se movimentou e criou chances durante os 90 minutos -o placar poderia ter sido mais elástico. Com esse resultado, o clube paulista pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, na próxima quarta-feira, em Natal. Se não fosse por um vacilo, o time comandado por Rogério Ceni poderia ainda ter saído da partida com algo raríssimo em 2017: uma atuação defensiva impecável. Um vacilo, entretanto, impediu Denis de passar os 90 minutos sem precisar buscar a bola nas redes. O São Paulo volta a campo no sábado, quando encara o Palmeiras em clássico válido pelo Paulistão, no Allianz Parque. O JOGO O 1 a 0 passou longe de refletir o que foi o primeiro tempo no Morumbi: domínio completo do São Paulo, com várias chances de gol e lances bem trabalhados. Cueva, Pratto e Luiz Araújo tiveram várias oportunidades de balançar as redes, em 45 minutos que certamente estão entre os melhores que o time comandado por Ceni apresentou na temporada. Na segunda etapa, a mesma intensidade, com jogadas ofensivas em sequência e gols. Até o início de segundo tempo o São Paulo dava a entender que, desta vez, além da grande atuação ofensiva, ofereceria à sua torcida uma noite sem sustos e gols sofridos na defesa. Não foi o caso: logo aos nove minutos Marcio Passos subiu no meio da área tricolor e balançou a rede Denis, carimbando a atuação defensiva dos comandados de Ceni. SÃO PAULO Denis; Bruno, Breno, Rodrigo Caio e Junior Tavares; João Schmidt (Wellington), Thiago Mendes e Cícero; Cueva (Wellington Nem), Luiz Araújo (Neilton) e Lucas Pratto. T.: Rogério Ceni ABC Edson; Levy, Oswaldo, Cleiton e Romano; Márcio Passos, Felipe Guedes, Jardel (Jhonata) (Dalberto), Erivelton e Gegê; Caio Mancha (Nando). T.: Geninho Gols: Luiz Araújo, aos 27min do 1º tempo; Luiz Araújo, aos 6min, Márcio Passos, aos 9min, e Pratto, aos 11min do 2º tempo Cartões amarelos: Jardel e Gegê (A) Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP) Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)