Deputadas governistas defendem fala de Temer sobre papel da mulher

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Deputadas da base aliada a Michel Temer defenderam nesta quarta-feira (8) a fala do presidente em evento relacionado ao Dia Internacional da Mulher. Temer diz ter "convicção do quanto a mulher faz pela casa" e da importância da figura feminina para a formação dos filhos. O que, segundo ele, é "seguramente" de responsabilidade da mãe.

Momentos depois, o deputado Marco Maia (PT-RS), que é da oposição, criticou o peemedebista no plenário da Câmara afirmando que Temer atribuía uma papel reduzido à mulher brasileira. "Hoje, as mulheres ocupam espaços de destaque no mundo, nos principais organismos internacionais, nos principais lugares da sociedade. Portanto, não há nenhuma justificativa para dizer que a mulher tem como principal responsabilidade cuidar da economia doméstica, ir ao supermercado fazer compras e, ao mesmo tempo, ser única e exclusivamente responsável pela educação dos filhos."

A deputada Shéridan (PSDB-RR) rebateu: "Eu gostaria de iniciar lembrando que lugar de mulher é onde ela quiser. Feminismo é inclusive respeitar o direito da mulher de ser dona de casa. Isso não diminui a mulher em nada. (...) Muito me estranha homem vir falar de papel de dona de casa. Reduzido por quê? Desde quando o papel da dona de casa se reduz?"

Outra a sair em defesa de Temer foi Soraya Santos (PMDB-RJ). "O que o Presidente Michel Temer falou sobre economia, citando as mulheres, foi que, na economia, as primeiras pessoas a sentirem a crise são as mulheres que administram a casa, porque fazem a compra e a contabilidade do dia a dia", disse a deputada, acrescentando: "As donas de casa são as primeiras que sentem quando aumenta o preço da batata."