São Paulo bate ABC e abre vantagem na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo não encontrou dificuldades para vencer o ABC, de Natal, por 3 a 1, no estádio do Morumbi, nesta quarta-feira (8), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni pode perder por até um gol de diferença na volta, no dia 15 de março, que ainda assim avança à quarta fase. Nessa etapa da competição, o gol marcado fora de casa é critério de desempate. Os destaques da partida foram Luiz Araújo e Lucas Pratto. Os atacantes foram decisivos no triunfo tricolor. Araújo fez os dois primeiros gols (um aos 27 min do primeiro tempo e outro ao 5 min da etapa final), além de dar velocidade ao setor ofensivo. Já Pratto foi fundamental no momento mais delicado da equipe durante o duelo. Aos 7 min do segundo tempo, o ABC diminui e poderia deixar o São Paulo abalado. Porém, o argentino não deu chances para os visitantes crescerem e três minutos depois acertou uma cabeçada após cruzamento de Thiago Mendes e ampliou o placar. Foi o quarto gol de Pratto em seu quarto jogo com a camisa são-paulina. Todos foram marcados de cabeça. Agora, o São Paulo retoma suas atenções para o Campeonato Paulista. No sábado (11), o clube enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h. SÃO PAULO Denis; Bruno, Breno, Rodrigo Caio e Junior Tavares; João Schmidt (Wellington), Thiago Mendes e Cícero; Cueva (Wellington Nem), Luiz Araújo (Neilton) e Lucas Pratto. T.: Rogério Ceni ABC Edson; Levy, Oswaldo, Cleiton e Romano; Márcio Passos, Felipe Guedes, Jardel (Jhonata) (Dalberto), Erivelton e Gegê; Caio Mancha (Nando). T.: Geninho Gols: Luiz Araújo, aos 27min do 1º tempo; Luiz Araújo, aos 6min, Márcio Passos, aos 9min, e Lucas Pratto, aos 11min do 2º tempo Cartões amarelos: Jardel e Gegê (A) Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP) Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)