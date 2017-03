Cruzeiro joga pro gasto, vence Murici e encaminha classificação na Copa BR

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro foi até Alagoas enfrentar o Murici pela Copa do Brasil e deu um passo importante para se classificar. O compromisso foi o primeiro dos dois jogos pela terceira fase da competição e terminou com a vitória celeste por 2 a 0. Sem se esforçar muito, o time mineiro triunfou com gols de Manoel e Ramón Ábila, ambos na etapa final do encontro. Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Mineiro e se prepara para o clássico contra o América-MG, no próximo domingo (12). Também no domingo, o Murici visita o CSE, na cidade de Palmeira dos Índios. Na próxima quarta-feira (15), no mesmo horário, as equipes voltam a se encontrar, desta vez no Mineirão. Os adversários da quarta fase só serão conhecidos após sorteio. O JOGO Seja por causa do campo ruim, do calor ou da existência do jogo da volta, o Cruzeiro não teve lá aquela intensidade mostrada nos primeiros jogos do ano. Com seus principais jogadores apagados, o goleiro Rafael chamou atenção nas boas intervenções que fez para evitar o gol do Murici. No setor ofensivo, Thiago Neves teve boas chances, mas parou no goleiro Dias. Assim como o meia, seus companheiros também sentiram bastante o gramado ruim e isso refletiu nos números. Diferente dos últimos jogos, a equipe errou muitos passes e passou a maior parte do jogo dominada no quesito posse de bola. Sem tanta inspiração por terra, a solução chegou pelo ar. Manoel aproveitou o cruzamento de Thiago Neves e marcou de cabeça o gol que garantiu a vitória aos mineiros. Já no apagar das luzes, Ábila entrou em campo, recebeu de Rafinha e anotou mais um. MURICI-AL Dias; Paulo Sérgio (João Paulo), Cláudio, Edson Veneno e Patrick; Edvaldo, Júnior Murici, Deizinho e Guêba; Alexandre (Alexsandro) e Katê (Tarcísio). T.: Roberval Davino. CRUZEIRO Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Fabrício; Henrique, Ariel Cabral; Thiago Neves, Alisson (Rafinha), Arrascaeta (Elber); Rafael Sobis (Ramón Ábila). T.: Mano Menezes. Gols: Manoel, aos 27min, e Ábila, aos 43min do 2º tempo Cartões amarelos: Edvaldo e Cláudio (M); Ezequiel (C) Estádio: José Gomes da Costa, em Murici (AL) Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)