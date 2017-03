Padrasto que estuprou e arrancou couro cabeludo de menina de 3 anos é preso

(foto: Divulgação/PM-PR)

A Polícia Civil, através do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) de Curitiba, prendeu na manhã desta quinta-feira (08), um homem de 27 anos suspeito de estupro de vulnerável e lesão corporal grave, contra a enteada, uma menina de 3 anos de origem indígena.

A mãe da criança, uma mulher de 21 anos, também foi encaminhada até a delegacia para prestar esclarecimentos. Ambos foram localizados em uma residência situada no bairro Capão da Imbuía, capital, após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedida pela Justiça.

As investigações iniciaram depois que especializada recebeu uma denúncia informando que uma menina de apenas 3 anos, estaria com graves lesões na parte posterior da cabeça. Ao checar essas informações, Nucria também constatou que a criança havia sofrido violência sexual e apresentava desnutrição crônica, anemia intensa e atraso no desenvolvimento psíquico.

De acordo com informações apuradas pelo Nucria, a vítima sofreu constantes abusos sexuais. “A criança está com problemas intestinais devido a gravidade da violência, como se não bastasse, além de estar com um ferimento na cabeça, ela apresentava diversos problemas de saúde devido a negligência dos responsáveis”, relata o delegado-adjunto do Nucria, Tito Lívio Barrichello.

Segundo investigações, a criança estava sendo criada pela avó porém, há cerca de cinco meses a vítima ficou sob os cuidados da mãe – período em que sofreu os abusos. Ao serem interrogados na delegacia sobre a lesão na cabeça da criança, ambos alegaram que a menina havia adormecido com uma goma de mascar grudada no couro cabeludo e que no dia seguinte, ao tentarem puxar a goma, perceberam os ferimentos.

Segundo o delegado, ao ser ouvida, a mãe da criança chegou a falar à polícia que tentou colar o ferimento da criança com cola aderente. “A violência contra a vítima foi tão grande que a menina perdeu um terço do couro cabeludo”.

A criança permanece no hospital e está sob a tutela do Conselho Tutelar. O homem que já possuía passagens criminais por receptação, posse de drogas, ameaça, lesão corporal, desacato, desobediência e resistência, agora também responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Ele aguarda preso à disposição do Poder Judiciário.

