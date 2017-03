Mãe e marido são condenados por matar jovem no interior do PR

O julgamento de três acusados de matar a jovem Jéssica Carline Ananias da Costa em maio de 2013, em Apucarana, no norte do Paraná, acabou por volta das 22h30 de quarta-feira (8), após quase 24 horas de análise. O marido da vítima, e a mãe dela foram condenados a 23 anos de prisão. Um terceiro acusado de ajudar pegou 10 anos.



O crime ocorreu no dia 9 de maio de 2013. A vítima tinha 22 anos à época do homicídio. O marido confessou a autoria do crime em depoimento à Polícia Civil.



Quinze dias depois, a mãe de Jéssica foi presa por ser suspeita de envolvimento na morte. Após a prisão, a polícia informou que o marido planejou o crime para assumir o relacionamento que mantinha com a sogra. A moça foi morta dentro de casa por pelo menos 20 golpes de faca