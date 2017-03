PRF flagra cantores de funk com maconha e cocaína no Paraná

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta quarta-feira (8) quatro pessoas por tráfico de drogas em Guaíra. Em um dos veículos, foram encontrados 35 quilos de maconha e um quilo de cocaína. No outro veículo, abordado logo depois, dois ocupantes, cantores de funk, realizavam o serviço de batedor para a passagem da droga. Os quatro foram presos.

PRF prende casal por tráfico no oeste paranaense

Por volta do meio-dia, em Guaíra, na BR-163, agentes da PRF abordaram inicialmente um veículo Fiat Tempra ocupado por um casal. Após vistoria, os policiais encontraram, em um compartimento dentro do motor, 35,4 quilos de maconha e 935 gramas de cocaína.

De posse das informações, após rondas, os agentes abordaram outro carro, um Fiat Uno, na Unidade Operacional da PRF em Quatro Pontes, com dois ocupantes. Após vistoria, localizaram um recibo de compra e venda do Tempra - abordado anteriormente - em nome de um dos ocupantes.

Os dois veículos viajavam juntos. O Uno fazia o papel de batedor para a droga que estava no Tempra. Os dois ocupantes do veículo batedor são cantores de funk conhecidos na região oeste do Paraná. Um dos cantores seria o dono da carga ilícita.

Diante dos fatos, os quatro foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e encaminhados para a Polícia Federal de Guaíra