Advogado revela que Bruno está perto de voltar ao futebol

THIAGO FERNANDES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Bruno Fernandes pode assinar contrato com um clube nos próximos dias. Quem garante é Lúcio Adolfo, advogado do ex-jogador do Flamengo. Embora prefira não confirmar os interessados em contar com o atleta de 32 anos, o responsável pela defesa do jogador condenado por conta da morte de Eliza Samudio explica a situação: "Realmente, há possibilidade de ele assinar com um clube nos próximos dias. Houve contato e estamos conversando. Mas eu prefiro não revelar o nome a pedido da diretoria. Eles nos pediram sigilo", afirmou.

A questão envolvendo o atleta que faturou o Brasileirão 2009 pelo Flamengo é um pouco mais complexa. O goleiro ainda pode voltar a cumprir pena em reclusão, o que atrapalharia no acordo com um novo clube. O advogado Lúcio Adolfo, contudo, não crê nesta possibilidade.

"Do ponto de vista técnico, é possível que ele retorne à prisão, o que atrapalharia um acordo, mas eu sinceramente não creio que isso aconteça agora. Por tudo que ele já cumpriu, pelo bom comportamento, imagino que não tenha este risco novamente", declarou. Segundo o jornal "Extra", do Rio de Janeiro, o clube que estaria próximo de fechar com Bruno é o Paduano, de Santo Antônio de Pádua, município do Rio de Janeiro. A reportagem tentou contato com o presidente Adilson Faria de Souza por meio do contato disponibilizado pela Ferj, mas não obteve êxito. A equipe disputa a Série C do Estadual.