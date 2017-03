Greca denuncia Fruet no TCE por dívida de R$ 1,2 bilhão

(foto: Franklin de Freitas)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN, protocolou denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) contra seu antecessor, Gustavo Fruet (PDT) em que o acusa de ter deixado uma dívida de R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 612 milhões sem empenho prévio, instrumento legal para pagamento. O prefeito foi recebido pelo presidente do TCE-PR, conselheiro Durval Amaral, que acolheu a documentação e determinou que fosse protocolada e tramitasse no órgão. O relator do processo será o conselheiro Ivan Bonilha.



Greca ainda informou que pretende dar conhecimento ao tribunal de todas as medidas que vêm sendo adotadas por sua administração para corrigir problemas que tenham sido gerados pela gestão anterior.

