Meirelles discute aumento de impostos com técnicos nesta quinta

FERNANDA PERRIN SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Henrique Meirelles se reunirá nesta quinta (9) em Brasília com técnicos do Tesouro Nacional para definir a programação orçamentária de 2017. O resultado desse diagnóstico, que será divulgado no dia 22, vai determinar se haverá a necessidade de aumento de impostos, disse o ministro. "Nós vamos avaliar como será a programação tributária neste ano e o que precisará ser feito", disse Meirelles a jornalistas após ser questionado sobre a possibilidade de aumento do IOF. Rumores sobre alterações nas alíquotas do imposto para operações de câmbio agitaram o mercado nesta quarta (8) e contribuíram com a alta do dólar. O ministro da Fazenda negou que exista um plano de aumento do tributo, e disse que decisões sobre impostos serão tomadas somente após os estudos para projeção de receitas neste ano. "A resposta é a mesma que dei em agosto. Perguntaram se o governo iria aumentar imposto. Não, não temos plano. Mas quer dizer que não vai aumentar nunca? Não, não se pode fazer uma afirmação desse tipo. Se for necessário em algum momento aumentar impostos, essa é uma opção", afirmou. Além da expectativa de arrecadação, receitas levantadas com programas de regularização tributária, concessões, outorgas é uma possível aprovação de um programa de repatriação de capitais também serão consideradas no estudo, disse Meirelles. Desde que assumiu a pasta da Fazenda, o ministro resistia em declarar um aumento na tributação. Diante de uma atividade econômica ainda fraca, o temor é que um aumento de impostos dificulte ainda mais a retomada. Contudo, diante do estado critico das contas da União, analistas dizem que o governo vai precisar elevar a carga tributária para cumprir a meta fiscal. Na reforma tributária anunciada por Temer, que em um primeiro momento deve mudar as regras de cobrança do PIS e da Cofins, o objetivo anunciado pelo governo era de simplificação, mas não de elevação da carga.