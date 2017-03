Temer saúda a cerveja e diz que tomará 3 canecas na Oktobefest

(foto: Agência Brasil)

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em esforço para estabelecer uma pauta positiva, o presidente Michel Temer saudou nesta quinta-feira (9) o hábito de tomar cerveja e afirmou que pretende tomar três canecas na próxima Oktoberfest em Blumenau (SC), em outubro.

O discurso foi feito em evento de sanção de projeto de lei que confere à cidade catarinense o título de capital nacional da cerveja. Ele ocorre em meio à tentativa da gestão peemedebista de demonstrar que não está paralisada às vésperas do envio ao STF (Supremo Tribunal Federal) de pedidos de investigação pela PGR (Procuradoria-Geral da União) contra integrantes da cúpula do Palácio do Planalto.

A expectativa é que a chamada lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, seja enviada até o final de semana e, segundo a Folha apurou, inclua dois ministros fortes da gestão peemedebista: Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral).

Em uma fala rápida, o presidente disse que a bebida alcoólica é um "fenômeno de agregação e de congregação", já que, segundo ele, não se vê nos bares pessoas bebendo sozinhas. "Você vê alguém no bar, em uma mesa, com quatro, cinco, seis pessoas tomando uma cerveja e conversando animadamente", disse.

O peemedebista disse que nunca foi ao festival alemão e ressaltou que caso aceite o convite neste ano, tomará "pelo menos umas três canecas". "Eu ainda não tive essa alegria de chegar à Oktoberfest, mas eu quero ver se agora, em face do convite feito pela rainha e pelas princesas, vou tomar pelo menos umas três canecas. As canecas eu já até recebi, mas não trouxeram a cerveja. Então, vou tomá-la na Oktoberfest", disse.

Segundo ele, o evento é uma "festa de pacificação". "Nunca soube que na Oktoberfest houvesse divisões: de um lado uns e de outro lado outros. Ao contrário, de um lado só todos", disse.