Hounds divulga clipe e lança álbum por selo inglês

Folk cigano e americano, a musicalidade suja dos cabarés europeus e uma pitada de música brasileira. Disso é feita a banda Watch out for the Hounds, que nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite, na deliciosa Casa 102, lança o clipe de “Gasoline”, single do álbum “XIII”, que sai no dia 23 de março pelo selo inglês Rare Candy. Além da première do clipe, os Hounds prepararam um show especial para a ocasião, no aconchegante casarão do bairro São Francisco. Drinks e camisetas da banda, assinadas pelo artista Daniel Imaeda, estarão à venda no local.

Para ler a matéria completa acesse o blog Pista 1