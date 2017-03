Jon Anderson se reúne com o Yes no Hall da Fama do Rock

(foto: Reprodução Youtube)

Pela primeira vez em mais de uma década, a banda de rock progressivo Yes vai se apresentar com seu fundador e vocalista original Jon Anderson. A apresentação acontecerá na cerimônia de entrada do grupo britânico no Hall da Fama do Rock.

Além de Anderson, estarão presentes os ex-integrantes Bill Bruford, Tony Kaye, Trevor Rabin, e Rick Wakeman, acompanhando os membros atuais do Yes, Steve Howe e Alan White. Já Chris Squire, baixista original que morreu em 2015, será representado por sua viúva.

Não se sabe ainda quem será o baixista da apresentação. Na cerimônia do Hall da Fama do Rock, que acontece no dia 7 de abril, o Yes deverá tocar “Roundabout”, “Owner Of A Lonely Heart” e possivelmente “I’ve Seen All Good People”.