BBC pede desculpas por documentário sobre aborígenes australianos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser criticada, a emissora britânica BBC pediu desculpas por um documentário sobre uma comunidade aborígene da Austrália. O documentário "Hidden Australia: Black in the Outback" (Austrália Escondida: um Negro no Outback, em tradução livre) mostra o apresentador Reggie Yates em Wilcannia, uma comunidade predominantemente aborígene marcada por altos índices de violência e consumo de drogas e álcool. Em uma cena, membros da comunidade aparecem bebendo grandes quantidades de álcool em um velório, retratando a situação como se fosse uma festa com pessoas embriagadas. Owen Whyman, membro do grupo aborígene Barkindji, reclamou para a emissora americana ABC da forma como a comunidade foi retratada e disse que os produtores do filme se aproveitaram da confiança dos locais. "Gostamos de tomar uma cerveja porque não sabemos quando iremos nos ver novamente, e estamos todos de luto, e não falaram sobre isso no documentário", disse Whyman. Ele também afirmou que muitas pessoas foram filmadas sem autorização prévia. Um porta-voz da BBC disse ao jornal britânico "the Guardian" que a emissora "gostaria de pedir desculpas", reconhecendo que o documentário retrata a comunidade de forma "distorcida" e "ficou abaixo dos padrões" do canal.