Redação Bem Paraná com assessoria

09/03/17 às 15:00 - Atualizado às 15:01 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

A Universal Pictures acaba de divulgar o novo trailer de “Velozes e Furiosos 8” (The Fate of the Furious), que apresenta imagens inéditas da produção. Na prévia, Dom Toretto (Vin Diesel) se vê iludido por Cipher, personagem de Charlize Theron, uma especialista em terrorismo de alta tecnologia que fará de tudo para afastá-lo de seus verdadeiros parceiros.

Com estreia marcada para 13 de abril nos cinemas brasileiros, o filme retrata a nova vida dos personagens da série agora que Brian (Paul Walker) e Mia (Jordana Brewster) se retiraram do jogo. Quando uma mulher misteriosa seduz Dom para o mundo do crime, a equipe fará de tudo para trazê-lo de volta e será testada como nunca antes foi.

Em “Velozes e Furiosos 8”, Vin Diesel é acompanhado por um elenco de estrelas que retornam à franquia como Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky e Kurt Russell. Além de Charlize Theron, a série dá as boas vindas aos novos integrantes Scott Eastwood e a ganhadora do Oscar Helen Mirren.

Confira o trailer: