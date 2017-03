Armazéns da Família atendem famílias com renda de até 5 salários mínimos

(foto: SMCS)

Mais 30 mil famílias curitibanas passam a ser atendidas pelos Armazéns da Família, da Prefeitura de Curitiba. Por determinação do prefeito Rafael Greca, famílias com renda de até 5 salários mínimos agora também podem se cadastrar para comprar nas 33 unidades que oferecem alimentos e gêneros de higiene e limpeza com preços 30% mais baratos.

“Esta já era uma demanda da população nas regionais e também de muitos cidadãos pelo 156. Além disso, vislumbramos a oportunidade de ampliar o benefício para famílias que perderam seu poder aquisitivo e estão comprometidas com gastos com alimentação, higiene e limpeza. Por isso, resolvemos ampliar o benefício”, justifica o prefeito. Antes da assinatura da portaria, na quarta-feira, 8,, apenas famílias com até 3,5 salários podiam compra nos Armazéns.

O secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi, lembra que as despesas com estes itens já absorvem cerca de 25% da receita familiar e podem aumentar ainda mais com a queda do poder de compra devido à inflação e a baixa reposição salarial. “Por isso, a importância desta iniciativa de estender para mais 30 mil famílias, segundo nossas estimativas”, reforça. Gusi prevê que o número de famílias beneficiadas deve aumentar de 120 mil para 150 mil com o aumento da faixa.

Gusi afirma também que a Lei do Fundo de Abastecimento de Curitiba, criada em 1990 e que gera os recursos usados para a compra dos produtos vendidos nos Armazéns, já previa que o benefício poderia ser estendido para famílias de até cinco salários mínimos. Ele ressalta ainda o papel “regulador de preço” do programa em relação ao comércio em torno dos Armazéns. “Como o varejo corre atrás dos nossos preços, quem ganha é toda a população”, observa.

O secretário garante que a estrutura atual das 33 unidades do Armazém da Família, que muitas vezes estão localizadas em regiões vazias de abastecimento, está dimensionada para receber a nova população beneficiada. “Além disso, iniciamos no começo da gestão do prefeito Rafael Greca um trabalho de renovação e reestruturação das unidades e do programa como um todo”, reitera.

Renovação

Desde janeiro, os Armazéns da Família passam por remodelação. A parte mais visível da ação é a pintura externa e interna das unidades, que vai até abril, bem como a melhoria da visibilidade dos produtos com a troca de lâmpadas e identificação nas prateleiras. Em algumas unidades, 80% das lâmpadas estavam queimadas.

Mas o trabalho é muito mais amplo, explica Ivone Aparecida de Melo, diretora da Unidade de Abastecimento Social da Secretaria. Envolve também uma redução da intermediação da compra e, como reflexo, queda no preço dos produtos nos próximos meses. “Estamos fazendo o cadastro de indústrias e cerealistas interessados em vender para o programa diretamente. Hoje, grande parte dos alimentos e demais itens é via atacadistas”, lembra a diretora. “Queremos, com a compra direta, diminuir ainda mais o preço”, justifica Ivone.

Atendimento e mix

A diretora destaca ainda que, nos próximos meses, também será feita uma avaliação do serviço oferecido nas unidades. “Vamos melhorar o atendimento, que é feito por funcionários terceirizados. Estamos muito próximos da comunidade, temos que ter essa preocupação”, reforça Ivone.

A ampliação do mix de produtos também é prioridade para a nova administração da secretaria. Ivone prefere, por enquanto, não antecipar as novidades. Mas revela que já estão em andamento negociações para a incorporação de novos produtos nas prateleiras dos Armazéns da Família. “Também queremos fazer uma pesquisa para saber o que as famílias beneficiadas gostariam de comprar nas unidades”, salienta Ivone.

Como se cadastrar para fazer compras nos Armazéns da Família

O programa Armazém da Família é formado por 33 unidades fixas de abastecimento instaladas em pontos estratégicos da periferia de Curitiba, bairros e terminais de ônibus, onde é feita a comercialização de gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza.

Apenas moradores de Curitiba, a partir de agora com renda familiar de até cinco salários mínimos e com cartão de acesso, podem comprar nos locais. O cadastramento e a emissão dos cartões devem ser feitos nos núcleos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento nas Administrações Regionais localizadas nas Ruas da Cidadania.

Armazéns da Família da Prefeitura de Curitiba:

Autódromo

Rua Leonardo Novicki, 740 (Av. do Trabalhador, esquina com Rua Dr. Ivan Jorge Cury), Cajuru

Fone: 3581-1780 / 3581-1784

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Bairro Alto

Rua Rio Japurá, 1758 (esquina com a Rua Rio Jari e Av. da Integração), Bairro Alto

Fone: 3367-4143

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Bairro Novo

Rua Ana Alzira Cordeiro, s/nº (esquina com a Rua Ourizona), Sítio Cercado

Fone: 3289-3736

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Barigui/CIC

Rua Desembargador Cid Campelo, 5.855 (entre as Ruas Ildefonso Clemente Puppi e Andrea Guimarães), CIC

Fone: 3245-4400

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Boa Vista

Avenida Paraná, 3783 (esquina com a Rua Fernando de Noronha), Boa Vista

Fone: 3356-2087

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Boqueirão

Avenida Marechal Floriano, s/nº (Terminal de Ônibus Boqueirão), Boqueirão.

Fone: 3286-4048

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Campo do Santana

Rua Delegado Bruno de Almeida, 3.415, Rio Bonito, Campo Santana

Fone: 3265-2932

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h.

Caiuá

Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, 7.954 (Próximo ao Parque dos Tropeiros), CIC

Fone: 3229-4395 / 3329-5931

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Capão Raso

Rua República Argentina, 5.259 (Terminal de Ônibus Capão Raso), Capão Raso

Fone: 3212-1502

Terça a Sexta-feira, das 9h às 17h15. Aos sábados, das 9h às 13h

Centenário

Rua Lourival Wendler, 600 (esquina com a Rua Ceilão, atrás do Terminal de Ônibus Centenário), Cajuru

Fone: 3581-1687

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.600 (ao lado do Terminal de Ônibus Fazendinha), Fazendinha

Fone: 3350-3788 / 3350-3789

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Jardim Paranaense

Rua Dr. Benedicto Siqueira Branco, 222 (final da Rua Francisco Derosso), Alto Boqueirão

Fone: 3378-1795

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Maria Angélica

Rua Prof. Júlio Theodorico Guimarães, 388-A (esquina com Rua Monte Sinai), Pinheirinho

Fone: 3212-1493

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Matriz

Rua da Cidadania Matriz (Praça Rui Barbosa), Centro

Fone: 3313-5822

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Monteiro Lobato

Rua Odir Gomes da Rocha, 550, Tatuquara

Fone: 3349-2399

Terça a sexta-feira das 8h45 às 17h15. Aos sábados das 8h30 às 13h

Nossa Senhora da Luz

Rua Sérgio Carlos Martins Leal, s/nº (ao lado da Creche Tia Eva), CIC

Fone: 3246-5539

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Osternack

Rua Guaçuí, 5.757, Sítio Cercado

Fone: 3348-9943

Terça a Sexta-feira das 8h45 às 17h15. Aos Sábados das 8h30 às 13h

Parolin

Rua Profº Plácido e Silva, 860 (esquina com Brigadeiro Franco), Parolin

Fone: 3334-5802

De terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Pilarzinho

Rua Profº Hostilio de Araújo, s/nº, Pilarzinho

Fone: 3339-9581

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Pinheirinho

Avenida Winston Churchill, 15 (Terminal de Ônibus Pinheirinho), Pinheirinho

Fone: 3346-1238

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Sabará

Rua Antônio Pastre, 420 (Esq. Rua São Perpétuo e Estrada Velha do Barigui), CIC

Fone: 3249-6258

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

São João Del Rey

Rua Filósofo Huberto Rohden, s/nº (esquina com Celeste Tortado Gabardo), Sítio Cercado

Fone: 3349-3022

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Sábados, das 8h30 às 13h

Santa Efigênia

Rua José Carlos Puppi, s/nº (fundos do Terminal de Ônibus Barreirinha), Barreirinha

Fone: 3354-6944

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Santa Felicidade

Via Vêneto, 1.540, Santa Felicidade

Fone: 3272-9649

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Tatuquara

Rua Ernesto Germano Francisco Hannemann, 216 (Jardim da Ordem/Tatuquara), Tatuquara

Fone: 3265-3429

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Uberaba

Rua Augusto David de Moraes, 160 (Fundos Barracão Empresarial), Cajuru

Fone: 3296-5430

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Uberlândia/Vila Leão

Rua Felinto Bento Viana, 637 (Esq. Com a Praça Maria Regina PredobomVanzo), Novo Mundo/Portão

Fone: 3229-9676

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Umbará

Rua Ana Ricardo Cordeiro, 243 (entre as ruas Vicente Negrello e Afonso Bandeira), Umbará

Fone: 3396-0934

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Oficinas

Rua Eng. Costa Barros, s/nº (Terminal de Ônibus Vila Oficinas), Cajuru

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Torres

Rua Iapó, 253, Rebouças

Fone: 3333-3674 / 3332-4186

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Sandra

Rua Robert Redzimski, s/nº (esquina com Rua João Dembinski), CIC

Fone: 3285-2945 / 3279-2613

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila São Pedro

Rua Hermenegildo Bonat, 408-B, Xaxim

Fone: 3248-7202 / 3246-4452

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h

Vila Verde

Rua Emílio Romani, 241 (esquina com Rua Jornalista Rubens Ávila), CIC

Fone: 3569-3451

Terça a sexta-feira, das 8h45 às 17h15. Aos sábados, das 8h30 às 13h