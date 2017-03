Em São Paulo, pistas das Marginais têm 102 acidentes após aumento de velocidade

(foto: Agência Brasil)

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), de São Paulo, registrou 102 acidentes com vítimas no primeiro mês de vigência do Programa Marginal Segura, que inclui o aumento das velocidades nas faixas. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (8), 84 acidentes envolveram motos. Houve uma morte de motociclista e quatro atropelamentos. A média mensal anterior era de 64 acidentes, indicam informações preliminares.

A execução do programa na capital paulista completou um mês no último dia 25, com uma série de ações de segurança, fiscalização, sinalização e educação no trânsito das marginais Pinheiros e Tietê, por onde trafegam 1,2 milhão de veículos por dia.

Desde o dia 25 de janeiro, as velocidades máximas foram reajustadas de 70 quilômetros por hora (km/h) para 90 km/h na pista expressa, de 60 km/h para 70km/h na pista central, e 50 km/h para 60 km/h na pista local. A exceção é a faixa direita da pista local, mais perto da calçada, que fica com 50 km/h.

Segundo a CET, as medidas priorizaram a segurança dos motoristas e pedestres e o número de agentes foi reforçado, passando de 45 em 2016 para 75 em 2017. Assim, mais ocorrências passaram a ser atendidas. A CET também reforçou e ampliou a sinalização das marginais, com a instalação de 900 placas.

Balanço de 2016 ainda será fechado

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social fez 60 acolhidas a moradores em situação de rua, sendo 47 na Marginal Tietê e 13 na Pinheiros e a Secretaria Municipal de Habitação identificou as áreas de risco e fez o cadastramento das famílias que moram às margens das pistas.

A CET informou que ainda está fechando o balanço do ano de 2016, mas dados preliminares indicam que a média mensal do ano anterior foi de 64 acidentes.

Para o taxista Fausto Ferreira dos Santos, a readequação das velocidades nas marginais é importante, já que, para ele, os limites anteriores atravancam o trânsito. “Ficou melhor.

As marginais fluem melhor, exceto no pico forte do trânsito. Os acidentes não são causados pela velocidade e, sim, por causa da negligência de alguns motoristas, e por ambulantes que entram na pista quando a velocidade reduz”.