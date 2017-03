Mion encara reality “A Casa” como seu maior desafio na televisão

É preciso deixar claro que o “Legendários” não tem nada a ver com o “Get the F*ck Out of My House”, formato holandês, como trabalhos do Marcos Mion, ao longo deste ano, na Record. Serão, como ele mesmo encara, duas missões bem diferentes e desafiadoras. O “Legendários” volta ao ar hoje, como novidade estreando nas noites de sexta-feira, mas mantendo a sua mesma estrutura de sempre. Quanto ao “A Casa”, em se tratando de outro programa, será apresentado nas noites de terças e quintas, com aquilo que já foi anunciado sobre ele: cem pessoas trancadas num lugar, com apenas uma privada e quatro camas. Pra quem gosta de ver gente sofrendo e passando apertado, nunca se produziu nada parecido. Sobre ele, o Mion teve só uma reunião com o pessoal da Fremantle até agora e já encara esta missão como o seu maior desafio na televisão. Estreia em junho.

Dony De Nuccio, apresentador do “Jornal das 10”, da GloboNews, está sentindo na pele as dificuldades do mercado imobiliário. Para vender seu apartamento no Morumbi, ele está fazendo anúncio na sua página do Instagram.

A propósito, algumas emissoras estão liberando o uso do Instagram para o pessoal do seu jornalismo permutar com lojas de roupas. O jabazinho. A maioria não tem como comprar terno novo todo mês.

O documentário “Trans”, de Fernanda Dedavid e Renata Baldi, produzido pela GloboNews, ganhou o prêmio de Mérito de Curta Documentário no Accolade Global Film Competition, em Las Jollas, Califórnia. O filme explora a trajetória, a ambiguidade, a dúvida, o medo e a coragem de ser transgênero no Brasil.

As cenas captadas pela equipe de “A Força do Querer”, substituta de “A Lei do Amor”, em Belém vão até o capítulo 13 da novela. Não há planos de novos trabalhos naquela região. As gravações agora estão concentradas no Rio, em externa, estúdio e cidade cenográfica.

Neste sábado, ainda como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o “Caldeirão” vai apresentar um especial com histórias contemporâneas de diferentes perfis. Entre elas, a criadora de um blog de viagens e a primeira cacique de uma tribo indígena.

O nome do Antonio Zimmerle chegou a ser cogitado para encabeçar uma das chapas, na disputa pela presidência do Jockey Club de São Paulo. A Assembleia Geral está convocada para a próxima terça-feira, 14. Zimmerle, como executivo da Globo na área de programação, não aceitou.

Não tem nada aprovado ainda na Record sobre uma novela baseada no livro “Casamento Blindado”, escrito por Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo. Por enquanto, só aparece numa lista de possibilidades, faltando até mesmo definir quem poderá escrever.

A Record tem estabelecido para os próximos tempos, que “Belaventura” será a substituta de “Escrava Isaura” e “Apocalipse” entrará na sequência de “O Rico e Lázaro”. É isso. E só isso. Daí em diante não tem mais nada definido, muito menos com sinopse aprovada.

Após “Totalmente Demais”, Juliana Paiva vai fazer “A Força do Querer”, substituta de “A Lei do Amor” na Globo. Simone, uma garota antenada e vaidosa é a sua personagem. Filha de Lilia Cabral e Humberto Martins na história, sofre com as frequentes brigas dos pais.

A Bandeirantes começou a trabalhar no desenvolvimento do “Hyper Liga”, nome provisório de um novo projeto jornalístico semanal, que irá acionar repórteres de 20 a 28 anos. A ideia é selecionar esse pessoal de várias partes do país e que já tenham experiências com vídeo.

Vice da Rede TV!, Marcelo de Carvalho não abandonou a ideia de investir em séries de curta duração...

... Que, se realmente ganharem vida, vão depender do apoio de alguma produtora independente.

Pedro Nercessian, de novo na Globo, fará Amaro, o melhor amigo de Ruy (Fiuk) em “A Força do Querer”, próxima das 21h da Globo.

Júlio Machado, o Clemente de “Velho Chico”, começou a gravar participação em “Os Dias Eram Assim”...

... No papel de um agente de apostas, Marcos, viverá um estranho caso de amor com a decadente Cora, papel da Susana Vieira...

... Ela vai se envolver com ele para amortizar dívida de jogo.

A TV Brasil, pós nova direção, deu uma agitada bem interessante em várias dos seus setores...

... Hoje, verifica-se, existe o esforço de aparecer como opção entre todas as TVs.

Começa a ser gravado segunda-feira um novo quadro do “Programa da Sabrina”, “Meu amor é o bicho”, ainda sem data de estreia. Nele, três rapazes fantasiados como bichos vão disputar uma jovem, durante uma sequência de encontros.

