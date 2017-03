Juiz que impediu audiência porque lavrador estava de chinelo terá de pagar R$ 12 mil

(foto: Reprodução)

Um juiz do Paraná terá de pagar R$ 12 mil à União. O valor é referente a indenização por danos morais que o trabalhador ganhou em ação contra o governo federal. A pena é porque o juiz impediu um lavrador de participar de uma audiência porque usava chinelos de dedos.

O caso envolveu o juiz Bento Luiz de Azambuja Moreira e o lavrador Joanir Pereira em Cascavel, no Oeste do Estado, em 2007. Moreira era o encarregado de julgar um processo trabalhista cujo autor era o agricultor, na 3ª Vara do Trabalho. O juiz, à epoca, se recusou a prosseguir com a audiência sob o argumenta de que o uso do calçado "atentaria contra a dignidade do Juciário".

Em decisão de dezembro de 2016, a Justiça Federal condenou o juiz a ressarcir a Advocacia-Geral da União (AGU) por reconhecer que o funcionário público agiu "com culpa grave" e "de forma imprudente" no caso. Joanir recebeu uma indenização de R$ 10 mil da União em 2013. O valor cobrado sofreu correção monetária.