Mutirão começa a atender pacientes para consultas e cirurgias

O prefeito Rafael Greca e o secretário municipal da saúde de Curitiba, João Carlos Baracho, deram início ao primeiro mutirão de Dermatologia e Pequenas Cirurgias Dermatológicas nesta quinta-feira (9), no ambulatório de Dermatologia do Hospital Evangélico.

Hoje, há uma fila com 15.810 pessoas aguardando consultas dermatológicas e 4.260 para realizar pequenas cirurgias em Curitiba. O tempo médio de espera, sem o mutirão, é de dez meses para consulta e de 19 meses para a cirurgia.

“Aqui a fila anda”, disse Greca. “Saúde é prioridade para a nossa gestão. Estamos começando a devolver a qualidade na saúde que os curitibanos merecem.”

Organização

Desde o dia 2 de fevereiro, os pacientes da fila da Dermatologia estão sendo chamados para avaliação. A intenção é entender cada demanda e equacionar a agenda do mutirão, otimizando o tempo. Com esta organização, os primeiros pacientes beneficiados já estão, inclusive, agendando retornos nesta semana. Já foram realizadas 669 consultas e 58 cirurgias de pele. Nesta quinta-feira, estavam agendadas mais 41 cirurgias e 22 consultas.

"Os atendimentos seguem em um esforço concentrado. É uma ação continuada para equacionar a fila e não deixar que ela volte a se formar novamente”, afirmou Baracho.

Histórias dos pacientes

Na passagem pelo ambulatório, Greca e Baracho conversaram com os pacientes. Com o mutirão, o aposentado João de Oliveira Cezário, 63 anos, conseguiu fazer a cirurgia para a retirada de um cisto no braço. Ele conta que tem o cisto desde os 18 anos de idade. Mas o quadro piorou, o que fez com que ele buscasse atendimento há um ano. “Estou esperando ser chamado há bastante tempo, mas agora foi tudo muito rápido. Entraram em contato comigo, já fui atendido e já fiz a cirurgia. Fiquei feliz, foi um ótimo atendimento”, disse.

O comerciante Fabiano Mrzyglod, 32 anos, também comemorou a convocação para o mutirão. “Fiquei surpreso, nem esperava mais ser chamado, já tinha desistido. Estou há um ano e cinco meses esperando uma consulta para ver o que é este cisto que tenho na orelha”, contou.

O mutirão é uma ação continuada e faz parte da comemoração dos 324 anos de aniversário de Curitiba e da estratégia Saúde Já, lançada em fevereiro. Com um investimento R$ 12 milhões e a perspectiva de beneficiar 150 mil pessoas, o Saúde Já prevê um conjunto de ações para diminuir o tempo de espera nas filas por exames, consultas e cirurgias.

Agenda

As outras especialidades contempladas no Saúde Já terão uma sistemática parecida a da Dermatologia. Na área de Cardiologia, o mutirão começa na próxima quinta-feira (16/03), no Hospital do Idoso Zilda Arns. Nesta especialidade, a fila para a consulta é de 6.066 pessoas, com tempo médio de espera de quatro meses. Só para o exame de ecocardiografia transtorácica, a demora chega a 25 meses.

A proposta é que no mutirão a consulta e o exame sejam feitos no mesmo momento. “Queremos evitar que o usuário saia de uma fila e tenha de entrar em outra para fazer um exame. É inadmissível que aguardar na fila por uma consulta e ainda esperar mais 25 meses para realizar um exame. Vamos solucionar isso”, diz Baracho.

Um mutirão só para Exames Complementares, como Raio-X, ultrassonografia, ressonância, está previsto para 30 de março. Com uma fila de espera média de 24 meses, são 25.418 pessoas aguardando atendimento.

No dia 6 de abril está programado o mutirão para a Ortopedia, área com a maior demanda reprimida. Há 25.405 pessoas na fila aguardando e o tempo médio de espera chega a 22 meses. No caso de cirurgia de cotovelo, a espera chega a 82 meses.

O quinto mutirão programado será de cirurgia vascular. Com 11.098 pessoas aguardando atendimento, o tempo de espera costuma ser de 20 meses.

Baracho lembra que os usuários que estão na fila serão convocados, não havendo necessidade de buscar as unidades de saúde. A orientação apenas é para que aqueles que tenham mudado de endereço, busquem manter o cadastro atualizado no posto de saúde.

Importante ressaltar também, segundo o secretário, que os pacientes que forem convocados pelas unidades de saúde e não comparecerem ao agendamento combinado perdem o lugar na fila e a possibilidade de participar do mutirão. “Precisamos evitar o absenteísmo e o desperdício de recursos públicos”, diz.

Laboratório

Dos R$ 12 milhões investidos no Saúde Já, R$ 10 milhões estão sendo direcionados a ação continuada de mutirões e R$ 2 milhões foram destinados à Revitalização do Laboratório Municipal de Curitiba.

Com o desequilíbrio orçamentário na saúde na gestão de Gustavo Fruet, fornecedores de reagentes e insumos estavam sem receber – alguns, inclusive, com pagamento em aberto desde 2015. Sem receber, houve interrupção do abastecimento, o que levou a gestão passada a criar cotas de exames para as unidades de saúde.

Com isso, os usuários passaram a ter de esperar até três meses para fazer um exame laboratorial. As cotas foram abolidas nesta terça-feira (07/03), pela atual gestão. Agora, os exames serão marcados e processados com celeridade, de um dia para o outro ou uma semana, no máximo, a depender do tipo de exame.

Entre os exames mais solicitados no Laboratório Municipal e que tinham fila de espera estão Glicose, Hemograma, Parcial de Urina, Colesterol, LDL, HDL, Triglicerídeos, Creatina, TSH, Cultura de Urina.

Com a revitalização do Laboratório, a expectativa é solucionar a demanda reprimida herdada da gestão anterior, de 330 mil exames, em dois meses. Ao todo R$ 1,4 milhão será direcionado ao pagamento de dívidas deixada com fornecedores pela gestão anterior, para que voltem a fornecer, e R$ R$ 558 mil aplicados na compra de reagente e insumos para o laboratório.

Mutirões do Saúde Já:

• 9 de março - Mutirão de Dermatologia e Pequenas Cirurgias de Pele

Local: Ambulatório de Dermatologia, anexo à Faculdade Evangélica

• 16 de março - Mutirão de Cardiologia

Local: Hospital do Idoso Zilda Arns

• 30 de março - Mutirão de Exames Complementares

Local: a confirmar

• 6 de abril – Mutirão Ortopédico

Local: a confirmar

• 27 de abril – Mutirão Vascular

Local: a confirmar