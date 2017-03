Venda de ingressos para jogo do Brasil no Itaquerão começa na segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ingressos para o duelo entre Brasil e Paraguai, marcado para o dia 28 de março, no Itaquerão, começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira (13). Os bilhetes podem ser adquiridos no site da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

De acordo com a entidade, se houver disponibilidade, a venda física começará no dia 22. Os locais programados são Itaquerão, Morumbi, Pacaembu, Allianz Parque e Vila Belmiro. Os preços dos ingressos para Brasil x Paraguai variam de R$ 200 (R$ 100 meia-entrada) a R$ 1.000, que inclui serviço de comida e bebida.

O Brasil é o líder das eliminatórias sul-americanas com 27 pontos -quatro a mais do que o Uruguai, vice-líder. Antes do confronto contra os paraguaios, a equipe de Tite encara o Uruguai, dia 23, fora de casa.