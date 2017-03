Gregório Duvivier comandará versão de 'Last Week Tonight'

(foto: Divulgação)

FELIPE GIACOMELLI, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A HBO anunciou nesta quinta-feira (9), na feira audiovisual Rio Content Market, dois novos programas brasileiros no canal. O primeiro é uma versão do "Last Week Tonight", atração que faz sucesso com John Oliver nos EUA e terá a apresentação do humorista e colunista da Folha de S.Paulo Gregório Duvivier. O outro é "Santos=Dumont", uma minissérie em seis horas sobre o aviador.

Chamado por enquanto de "Projeto Gregório Duvivier", a ideia é repetir o sucesso de John Oliver, que comenta de uma forma engraçada alguns dos principais assuntos do mundo na última semana. A atração de Duvivier estreia em maio, nas noites de sexta, em 20 episódios de 30 minutos.

A atração é uma parceria com o grupo Porta dos Fundos, do qual o apresentador faz parte, mas outros humoristas do coletivo não estarão presentes. A HBO afirmou que o humorista terá liberdade para tratar dos assuntos políticos e polêmicos do momento da forma como quiser, sem interferência editorial.

Quanto à série de Santos Dumont, a atração está em estágio de desenvolvimento e em seis horas pretende mostrar a história do aviador -o criador do 14 Bis, o primeiro avião do mundo a decolar sem impulso-, incluindo características e costumes poucos conhecidos dele. O canal também apresentou as novas temporadas de "Psi", "O Hipnotizador" e algumas cenas de "A Vida Secreta dos Casais", série protagonizada e escrita por Bruna Lombardi.

DOCUMENTÁRIOS

A emissora anunciou ainda nove documentários, sendo dois filmes e sete séries. Os dois longas são "Ópera Aberta - Os Pescadores de Pérolas", que acompanha o diretor Fernando Meirelles no comando de uma ópera em Belém, e "Primeiro Bailarino", sobre a história do brasileiro Thiago Soares, um dos principais dançarinos do Royal Ballet, de Londres.

Entre as séries documentais estão a segunda temporada de "A Grande Luta", agora falando também sobre atletas da América Latina, "Fora do Armário", atração em dez episódios que acompanha o que acontece na vida da pessoa após ela expor sua orientação sexual, e "Milton - Pelo Mundo", um perfil em quatro episódios de Milton Nascimento durante uma turnê nos EUA.

Em "O Nome Dela é Gal", a cantora Gal Costa celebra 50 anos de carreira e tem sua vida contada em depoimentos de nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil. As demais atrações são "Outros Tempos - Velhos", sobre envelhecer no Brasil; "Trabalho Escravo", que mostra em cinco episódios 16 histórias reais de condição de trabalho análoga à escravidão no país, e "Transamazônica - Uma Estrada Para o Passado", que mostra o retorno à via do diretor Jorge Bodansky, de "Iracema - Uma Transa Amazônica", de 1975.